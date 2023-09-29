Женщина привезла пожилого отца в больницу и подверглась избиению

В Северной столице произошел конфликт между сотрудниками Мариинской больницы и местной жительницей. Петербурженка обвинила медперсонал в избиении. Работники клиники все опровергают и утверждают, что женщина симулировала падение и неадекватно себя вела, передает Фонтанка.

Накануне, 28 сентября, 74-летний мужчина был экстренно доставлен в больницу. Его сопровождала взрослая дочь. По дороге между женщиной и медиками вспыхнул конфликт из-за допуска в реанимационную. По версии петербурженки, он закончился избиением. Позже у жительницы Северной столицы зафиксировали ушибы правого предплечья и правой ягодичной области.

Медицинские работники придерживаются другой версии. По их словам, ссора действительно была, но не заканчивалась рукоприкладством. Женщина якобы сама упала на пол и получила травмы. Теперь в обстоятельствах конфликта будут разбираться правоохранители.

Ранее в Петербурге вооруженный битой мужчина избил незнакомца на улице. Пострадавшего доставили в больницу с переломом лицевых костей.