Доставили в больницу с переломом лицевых костей: петербуржца избили битой на улице

Сотрудники правоохранительных органов задержали агрессивного мужчину, который напал с битой на случайного прохожего в Красносельском районе Северной столице. Пострадавший петербуржец попал в больницу с серьезными травмами, передает РЕН ТВ.

Нападение на мужчину произошло 24 сентября на Ленинском проспекте. Некий мужчина, вооруженный битой, атаковал 24-летнего жителя Северной столицы. В результате преступных действий молодой человек получил серьезные травмы — его госпитализировали с переломом лицевых костей.

Хулигана через некоторое время задержали стражи порядка. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Им оказался 38-летний петербуржец. В ходе выяснения обстоятельств нападения стало известно, что между ним и жертвой произошел конфликт, который закончился избиением.

Ранее в Москве неизвестный мужчина ограбил и изнасиловал 29-летнюю девушку в одном из оживленных мест Москвы. В результате нападения у пострадавшей был выбит зуб.