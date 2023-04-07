Женщина прикинулась проституткой и помогла вычислить россиянина, убившего и закопавшего пасынка в лесу

В Тульской области женщина помогла вычислить отчима, убившего 5-летнего пасынка и закопавшего тело в лесу. Подробности преступления она узнала из диалога с одной из «мамочек» - руководительницей группы проституток.

Изначально женщина планировала привлечь к ответу проститутку, которая выложила ее фотографии на сайтах досуга. Но в ходе общения с «мамочкой» она узнала другую жуткую историю, сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина рассказала, что у одной из проституток есть парень, который убил 5-летнего сына сожительницы и закопал тело. При этом женщина продолжает с ним жить. Скриншоты диалогов были доставлены в полицию. Правоохранители попросили женщину выманить «мамочку» на встречу.

Та согласилась и пришла. На встрече полицейские узнали имя девушки, чей ребенок умер от рук сожителя. Мужчину задержали, он признался в совершении преступления. Как выяснилось, он избил мальчика до смерти, а тело вывез в лес и закопал.

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