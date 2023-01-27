Черные руки были обмотаны тряпкой: отчим в Москве вернул сына матери с ампутированными пальцами

В Москве семилетнему ребенку удалили пальцы на руках после прогулки с отчимом в 20-градусный мороз. Мужчина в течение двух дней запрещал показывать ребенка медикам.

В итоге мать все же обратилась к докторам частной клиники. По ее словам, ребенок обморозил руки, гуляя в мороз без перчаток.

Когда отчим привел ребенка домой, «руки были просто черные» и «обмотаны тряпкой». Сотрудница клиники рассказала со слов матери, что ребенок «боялся плакать» в присутствии неродного отца, хотя чувствовал «жуткую боль».

В итоге врачи частного медучреждения вызвали скорую. Врачи ампутировали мальчику пальцы на обеих руках.

Женщина и ее сожитель – уроженцы Узбекистана. Мужчина систематически избивал пасынка и издевался над ней.

Ранее сообщалось, что отчим избил пасынка за желание выпить шампанское перед школой.