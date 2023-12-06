Женщина пошла с двумя 13-летними детьми в школу и пропала вместе с ними

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски жительницы Екатеринбурга, которая повела двух детей в школу и по пути в образовательное учреждение пропала. Дети также исчезли вместе с матерью, передает Ura.ru.

Совместно с правоохранителями поиски екатеринбурженки ведут местные волонтеры. Они узнали о пропаже женщины с детьми от ее супруга. Мужчина рассказал, что 33-летняя жена повела устраивать мальчика и девочка в школу, но пропала по пути. Несовершеннолетние тоже исчезли. В настоящий момент их поиски продолжаются.

Волонтеры сообщили журналистам приметы матери и детей. Так, женщина имеет среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. В день исчезновения на ней была бежевая куртка, светлые штаны и угги. У пропавших мальчика и девочки худощавое телосложение, какие глаза и темные волосы.

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