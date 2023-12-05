Во Владимире парень три дня пролежал в заснеженном лесу и выжил

Во Владимире нашли живым 18-летнего парня, который три дня пролежал в заснеженном лесу. Из-за обморожения у него повреждены ткани на ногах.

Подробности приводит РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Юношу наши 4 декабря, он был в сознании, но в критическом состоянии. В поисках участвовали волонтеры из группы «ЛизыАлерт». Парня искали три дня без отдыха. После обнаружения его передали врачам скорой помощи.

Напомним, молодой человек ушел гулять 1 декабря, но домой не вернулся. Оказалось, ему стало плохо. Парень смог позвонить родителям, он сообщил, что заблудился, дальше телефон разрядился и связь пропала. Определить местонахождение по геолокации не получилось – волонтеры знали только примерный квадрат.

Ранее в Барнауле женщина провалилась в канализационный люк с собакой во время прогулки. Она не заметила колодец, который припорошило снегом, и упала на глубину более двух метров. Спасатели помогли женщине выбраться.