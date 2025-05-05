Женщина попыталась пронести боеприпасы в Храм Христа Спасителя в Москве. Сотрудник охраны задержал прихожанку, которая приехала из Ивановской области. Подробности сообщает источник «Известий».

У женщины были с собой патроны, заклепки с металлическими шариками и порох. Все это она хотела пронести внутрь храма.

«Инцидент произошел 3 мая. Женщина пришла в храм, и на досмотре при входе у нее нашли охотничье снаряжение. Его изъяли прибывшие на место саперы», — поделился собеседник издания.

По предварительным данным, у задержанной имеется психическое заболевание. Она принесла с собой в храм порох и охотничьи патроны, которые принадлежали ее покойному дедушке.

Женщину подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Ранее мы писали о том, что женщина измазала кетчупом иконы в храме и объяснила поступок.