Женщина похоронила мать в конюшне, чтобы получать ее пенсию

В Греции женщина скрыла смерть матери, чтобы не лишиться ее пенсии. Она похоронила родительницу в конюшне, а соседям рассказала, что отправила ее в дом престарелых. Об этом сообщает Greek City Times.

Как выяснил источник, 62-летняя женщина на протяжении трех лет получала выплаты, положенные ее матери. Когда пенсионерка скончалась, ее дочь закопала тело, но не стала об этом рассказывать знакомым. Когда соседи интересовались, куда она пропала, жительница Греции отвечала, что мама спит и не выходит из дома.

Когда вопросов стало слишком много, женщина придумала другую версию, якобы ее родительница переехала в дом престарелых к старшей сестре. Обеспокоенные соседи обратились к соцработникам, и тогда обвиняемая в мошенничестве попросила родственницу сыграть роль ее матери. Вскоре ложь вскрылась, и преступницу задержали вместе с пособницей.

На допросе женщина призналась, что ее мама умерла по естественным причинам. Также она указала на место, где ее похоронила. Тело было эксгумировано для судебно-медицинской экспертизы.

