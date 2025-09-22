Ходил пешком на девятый этаж: сломанные лифты довели до смерти пожилого россиянина

В Красноярске мужчина умер после того, как поднимался пешком на девятый этаж из-за неработающих лифтов. Подробности сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Россиянин получил травму на стройке, из-за которой жаловался на боль в ногах. Незадолго до смерти к нему дважды приезжала скорая помощь. Через неделю в доме перестали работать лифты. Мужчине пришлось подниматься и спускаться по лестнице на костылях, чтобы дойти до больницы, и это стало для него настоящей пыткой.

Накануне тело мужчины нашли в квартире. Местные жители готовят заявление в прокуратуру — они требуют привести лифты в рабочее состояние. Однако предыдущие жалобы не дали результата.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили в грядке с укропом пропавшего в прошлом месяце мужчину. На его теле были признаки насильственной смерти.