Женщина похитила 11-летнюю школьницу, чтобы вырастить из нее жену для 27-летнего сына

В Китае мать 27-летнего мужчины решила похитить из дома 11-летнюю школьницу, чтобы выдать замуж за своего сына. Она решила выкрасть девочку после того, как ее семья отказалась добровольно отпускать ее к потенциальным родственникам. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как стало известно, китаянка гостила у знакомых вместе со своим взрослым сыном. Тогда она познакомилась с несовершеннолетней, которая ей сразу приглянулась. Женщина решила, что она могла бы стать хорошей супругой для ее наследника, несмотря на существенную разницу в возрасте.

Сначала она решила действовать через семью девочки. Она обратилась к ее родителям и попросила их отдать ей на воспитание дочь, чтобы она смогла вырастить из нее жену для сына. Отец ребенка отказался. И тогда китаянка украла подростка и отвезла ее в соседний город.

Похитителей вскоре удалось задержать, а девочку вернуть родным.

Ранее в Пермском крае девушка отправилась копать червей для рыбалки и пропала. Она ушла из дома 20 апреля.