Женщина погибла в Саратовской области при падении с колеса обозрения

Женщина погибла, выпав из кабины колеса обозрения в парке аттракционов в городе Энгельсе в Саратовской области.

«Поступило сообщение от сотрудника городского парка аттракционов «Лукоморье» о том, что на территории парка женщина 1993 года рождения <…> [упала] из кабины колеса обозрения, находясь в ее самой высокой точке», - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По свидетельству очевидцев, женщина проехала на колесе четыре круга и упала вниз.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в одну из местных больниц, но от полученных травм она скончалась, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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