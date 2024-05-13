Оскандалившегося актера Кологривого заметили на съемках сериала в Саратове

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый снимается в сериале о группе «Комбинация». Для этого актер прилетел в Саратов.

Из-за съемок сериала у Ротонды перекрыли часть набережной. Авторы картины подобрали интересный антураж в стиле 1990-х: там установили советскую телефонную будку, рядом припарковали две «копейки». На некоторых зданиях виднеется реклама популярной фирмы Kodak.

«Массовка, конечно, огненная. Даже круче, чем основные актеры», — так охарактеризовал один из зрителей на набережной в разговоре с 164.ru.

Кологривый в сериале исполняет роль первого продюсера группы Александра Шишинина. Он участвовал в эпизоде, который был снят в Ротонде.

19 марта Никита Кологривый устроил дебош в кафе Новосибирска. Он спровоцировал драку с охранниками и приставал к официантке. Находясь в зале суда, актер признал вину в содеянном и принес извинения. По словам Никиты, он устал «от графика и эмоций».

Ранее Никита Кологривый поделился эффективным способом быстро поднять себе настроение. Актер призывает всех заниматься спортом.