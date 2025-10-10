Женщина погибла после того, как неудачно сходила в туалет строящегося здания

В Мадриде женщина погибла после того, как зашла в туалет в неудачный момент. Об этом пишет издание Need to Know.

Сообщается, что 30-летняя архитектор Лаура Родригес Сабин находилась в офисе на первом этаже реконструируемого здания. Она курировала работы по переоборудованию дома в четырехзвездочный отель.

Здание внезапно обрушилось, когда женщина отправилась в туалет, расположенный на четвертом этаже. При этом офис архитектора остался невредим. Кроме Сабин погибли еще три человека. Трое других рабочих получили незначительные травмы.

Источник, знакомый с расследованием инцидента, заявил, что Лауре просто не повезло оказаться в туалете в этот момент.

Главы компании Anka Demoliciones, сотрудником которой была погибшая, объяснил, что работы на проекте двигались очень медленно, поскольку здание было старым. По его словам, пострадавших могло быть больше, так как на объекте в момент обрушения находилось не более 40 человек. Многих из них в момент катастрофы не было внутри.

