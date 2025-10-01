Мать троих детей погибла в ванной после удара током от iPhone. Об этом сообщает издание Metro.

Девушка по имени Энн-Мари О’Горман из Дублина была найдена мертвой в ванной своей квартиры — ее тело обнаружил муж. Известно, что 47-летняя женщина получила ожоги руки и груди.

Супруг нашел тело возлюбленной лежащим на боку — в руках у нее был iPhone с кабелем зарядки. Сообщается, что именно ток стал причиной смерти женщины. Муж погибшей рассказал, что когда дотронулся до тела супруги, его тоже ударило током.

Позже мужчина пожаловался, что производители смартфонов не предупреждают об опасности, которую таят в себе зарядки. У скончавшейся женщины осталось трое детей.

