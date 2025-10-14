Женщина погибла от удара током при использовании телевизора
В Ямало-Ненецком автономном округе женщина погибла в результате удара электрическим током от телевизора. Все произошло в одном из дачных поселков города Губкинского.
Как сообщает издание URA.RU со ссылкой на информацию паблика «Губкинский.Ком», погибшей оказалась 41-летняя местная жительница.
Факт смерти подтвердили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу. В ведомстве уточнили, что в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что смерть женщины не связана с криминальными обстоятельствами. Основной версией случившегося считается неисправность электропроводки.
На место происшествия выезжала бригада скорой медицинской помощи. Спасатели провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако вернуть пациентку к жизни не удалось. Смерть зафиксировали на месте.
