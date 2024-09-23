Женщина отрубила голову сожителю и вышла замуж за его сына

В США женщина признала вину в убийстве своего бойфренда. По данным следствия, она расправилась с мужчиной и вышла замуж за его сына. Об этом сообщает Law and Crime.

46-летнего американца нашли в августе 2023 года в Лас-Вегасе. Его мать отмечала, что у него не было головы. Труп лежал на простыне и был облит отбеливателем и аммиаком. Подозреваемой в убийстве стала его экс-возлюбленная. Полиция считает, что она убила мужчину, а его голову забрала с собой и выкинула в мусорный контейнер.

По словам матери умершего, сожительница родила от него двух детей. Они расставались, но пытались вновь сойтись. При этом позже стало известно, что женщина вышла замуж за сына бывшего бойфренда, чтобы они могли «помочь друг другу».

Во время расследования обвиняемая рассказала, что была несчастна с сожителей. Она назвала его абьюзером и пояснила, что напала на него, так как хотела, чтобы он от нее отстал.

В итоге женщина признала свою вину, согласившись на сделку со следствием. Ее выпустят на свободу через 15 лет.

Ранее в Белгороде участник СВО пытался убить сожительницу в отделе полиции.