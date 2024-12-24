В Екатеринбурге младенцы массово отравились на новогоднем утреннике

В Екатеринбурге 10−11-месячные младенцы массово отравились на новогоднем утреннике. Всего на празднике присутствовало 24 ребенка и 27 взрослых. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, девять малышей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. Все они были на мероприятии, которое организовала группа родителей из сообщества по интересам «Январяшки». Оказалось, что на утренник пришла мама с ребенком, у которого были рвота, жидкий стул и высокая температура. Женщина решила, что состояние младенца — не повод пропустить праздник.

Установлено, что заболевшему ребенку диагностировали норовирус второго типа. Состояние других госпитализированных не уточняется.

Выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается. На данный момент известно, что на утреннике все гости ели еду из службы доставки.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону мать кормит дочь фруктами и запрещает ей пить воду. СК РФ решил проверить женщину.