Женщина отбилась от насильника, прокусив ему руку

Женщина укусила пытавшегося изнасиловать ее уголовника и спаслась. Это произошло на одной из улиц Бурятии.

31-летний мужчина, уже неоднократно имеющий судимости, принял спиртные напитки и напал на женщину. Она возвращалась к себе домой после подруги.

Насильник кинул женщину на землю, пытаясь душить и совершить действия сексуального характера. Однако она вцепилась ему в руку, прокусила ладонь и исцарапала лицо.

Получив отпор, мужчина схватил сумку, где были деньги и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба — 22 тысячи рублей.

Отмечается, что суд приговорил злоумышленника к пяти годам лишения свободы в колонии особого режима.

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