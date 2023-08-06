Женщина отбилась от насильника, прокусив ему руку
В Бурятии женщина прокусила ладонь попытавшемуся изнасиловать ее уголовнику.
Женщина укусила пытавшегося изнасиловать ее уголовника и спаслась. Это произошло на одной из улиц Бурятии.
31-летний мужчина, уже неоднократно имеющий судимости, принял спиртные напитки и напал на женщину. Она возвращалась к себе домой после подруги.
Насильник кинул женщину на землю, пытаясь душить и совершить действия сексуального характера. Однако она вцепилась ему в руку, прокусила ладонь и исцарапала лицо.
Получив отпор, мужчина схватил сумку, где были деньги и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба — 22 тысячи рублей.
Отмечается, что суд приговорил злоумышленника к пяти годам лишения свободы в колонии особого режима.
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