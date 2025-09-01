Женщина оставила малолетнюю дочь со знакомой, ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти

В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства, при которых пострадал полуторогодовалый ребенок. Девочка начала задыхаться, когда была под присмотром знакомой ее матери.

Как следует из материала «Фонтанки», инцидент произошел накануне вечером, 31 августа, на Большом Сампсониевском проспекте в Выборгском районе Северной столицы. Гражданка Узбекистана, работающая поваром в ресторане, оставила своего ребенка на попечительство 35-летней соотечественницы.

По словам последней, вечером она дала девочке молочную смесь и вышла в другую комнату, чтобы переодеть собственную дочь. Однако вскоре она услышала шум, вернулась и обнаружила, что дочь знакомой упала на пол и задыхается.

Женщина немедленно вызвала Скорую помощь. Пострадавшую увезли в состоянии клинической смерти.

