Младшей — 2 года: четверо детей попали в реанимацию после купания в бассейне на отдыхе в Анапе

Отдых в одном из отелей Анапы обернулся для отдыхающих реанимацией. Четверым детям потребовалась экстренная медицинская помощь после того, как они поплавали в бассейне, передает Life.ru со ссылкой на Telegeram-канал SHOT.

Все началось со странного запаха аммиака, который почувствовали посетители отеля во время купания. Люди поспешили покинуть бассейн. Сотрудники начали успокаивать всех и заявили, что ничего страшного не произошло и достаточно просто попить чистой воды.

Но совет не помог — уже вскоре посетители отеля, кто купался в бассейне, пожаловались на самочувствие. У них появились слабость, рвота, тошнота. Некоторые даже потеряли сознание. Семеро детей попали в больницу, четверо из них — в реанимации. Младшей девочке всего лишь два года. Администрация отеля не принесла свои извинения за случившееся.

