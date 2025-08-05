Женщина осталась без ноги после падения под колеса автобуса

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу начал проверку по факту наезда автобуса на пенсионерку в Колпино. Об этом сообщает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 4 августа. Пожилая пассажирка выходила из передней двери автобуса на остановке, но оступилась и упала. Водитель начал движение, когда женщина находилась под колесами. В результате пенсионерка получила тяжелую травму ноги.

По данным Telegram-канала, в больнице, куда доставили 87-летнюю пострадавшую, врачам пришлось ампутировать ей ногу. Женщина остается в реанимации под аппаратом ИВЛ.

«Я почувствовала интуитивно, что случилось несчастье. Ехала домой, оказалась на том же месте и увидела лужу крови. Поняла, что произошла беда. Телефон мамы уже не отвечал, подошла к машине ГАИ на месте и спросила, кто здесь пострадал. Мне подтвердили, что это она», — рассказала позже дочь женщины.

В транспортной компании «Вест-Сервис» сообщили, что перевозчик окажет пострадавшей пенсионерке всю необходимую помощь помимо страховой выплаты.

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