В Казахстане женщина обвинила 22-летнего сына в изнасиловании. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

О происшествии сообщает NUR.KZ.

Преступление было совершено в городе Тараз Жамбылской области. Местная жительница заявила в правоохранительные органы на своего сына.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых мужчину задержали. Его поместили в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия для установления подробностей происшествия.

