Приглашал помыть машину: 82-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю внучку в ее день рождения

В Италии 82-летнего мужчину обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности. Известно, что пенсионер насиловал 13-летнюю внучку – один из эпизодов произошел в день рождения девочки.

Подробности сообщает Today.it.

Уточняется, что изнасилования происходили в городе Лечче, когда несовершеннолетняя приезжала в гости из Германии. Мужчина действовал стандартно: он приглашал помыть пикап и отъезжал с ребенком от города, после чего совершал противоправные действия.

Выяснилось, что одно из нападений произошло в день рождения внучки. В другой раз пенсионер изнасиловал девочку при младшем брате.

Подросток рассказала обо всем матери. Женщина отвезла дочь в больницу, где диагностировали сильное тревожное расстройство. После этого она написала заявление в полицию на родственника.

