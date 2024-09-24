Женщина обнаружила у мужа пять тайных жен и обратилась в полицию

В Индии женщина узнала, что ее муж втайне от нее пять раз женился. Под венец мужчина отправлялся каждый год. Об этом сообщает News9Live.

Источник выяснил, что в 2018 году инженер сделал предложение Мамте Джамре, однако после свадьбы семейная жизнь сразу не заладилась. Мужчина обращался к родственникам жены и требовал от них большого приданого. Первое время женщина давала шанс супругу, надеялась, что он изменится. Но этого не произошло, поэтому она решила требовать развод.

В ходе личного расследования Мамта выяснила, что у ее мужа было много романов на стороне. Пять из женщин даже были его женами. Супруга инженера обратилась в суд

На данный момент мужчина находится в розыске. Он не явился ни по одной повестке. Джамра считает, что ее муж может попытаться сбежать за границу. Сейчас полиция проводит расследование мошеннической деятельности жителя Индии.

Ранее в Испании задержали пять мужчин, которые выдавали себя за актера Брэда Питта, знакомились с женщинами и вымогали у них деньги.