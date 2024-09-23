В Испании задержали пять Брэдов Питтов, вымогавших у женщин деньги

В Испании полиция задержала мошенников, которые занимались вымогательствами. Они притворялись актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе расследования стало известно, что пятеро мужчин связывались с женщинами и под видом голливудской звезды вымогали у них деньги. Известно о двух жертвах злоумышленников. Они отдали около 33,5 млн рублей.

По данным МВД Испании, мошенники выбирали уязвимых, эмоционально обделенных и депрессивных женщин, сближались с ними в социальных сетях. Когда жертвы уже были уверены, что общались с реальным Питтом, обманщики переходили к главному – предлагали «инвестировать в бизнес-проекты».

Из всех перечисленных денег на данный момент удалось вернуть только 8,7 млн рублей. Отмечается, что хоть задержаны были пять мошенников, в преступную организацию входили десять мужчин.

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