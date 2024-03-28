Женщина обманом проникла в «Крокус» и сделала несколько фото для сбора денег

Женщина обманом проникла в «Крокус Сити Холл» во время работы спасателей. Она сделала несколько фотографий для сбора денег.

Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, на месте работ «гражданка с собакой» предлагала помощь по поиску живых и погибших. Однако женщине отказали в доступе: для работы в зоне особого риска требуется наличие статуса спасателя, собака должна быть аттестована как поисково-спасательная.

«Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото. Женщина использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств», - рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что сотрудничают с волонтерскими организациями. Спасатели осудили «недобропорядочный поступок» и указали, что женщина захотела «нажиться на человеческом горе и сострадании».

Ранее сообщалось, что при нападении на «Крокус» погибли две сестры, которые 25 лет назад спаслись при теракте в Волгодонске. В 1999 году они получили травмы, находясь по соседству с домом, где произошел взрыв. Известно, что в последнее время одна из женщин проживала в Мытищах. Другая специально приехала ради концерта группы «Пикник». Первоначально они были в списках пострадавших, затем имена нашли в перечне погибших. У обеих остались дети.