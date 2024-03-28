Погибшие в «Крокусе» сестры 25 лет назад выжили в теракте в Волгодонске

Погибшие в «Крокус Сити Холле» сестры из Ростовской области, как выяснилось, за жизнь столкнулись с двумя терактами. В 1999 году им удалось пережить террористический акт в Волгодонске. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, 25 лет назад женщины жили в соседнем от взорвавшегося дома в Волгодонске. Они получили травмы, но смогли поправиться.

«У них в квартире повыбивало стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи», - рассказала близкая подруга сестер.

Одна из женщин жила в последнее время в подмосковных Мытищах. 22 марта она встретилась с сестрой, специально приехавшей в столицу ради концерта группы «Пикник», и они вместе отправились в «Крокус». Но этот теракт им уже пережить не удалось. У обеих россиянок остались дети, которые были в этот день дома.

Отметим, что первое время женщины числились в списках пострадавших, но затем их имена оттуда исчезли. Их мать несколько дней обзванивала больницы, но никто ей не давал информацию. В итоге она нашла дочерей уже в обновленной таблице с погибшими.

Ранее Эмин Агаларов объяснил, почему многие двери были закрыты во время теракта в «Крокусе».