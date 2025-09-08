Женщина не знала, что беременна, и родила ребенка на стадионе во время футбольного матча

В Великобритании женщина, не знавшая о собственной беременности, родила ребенка на стадионе во время футбольного матча. Об этом пишет BBC.

29-летняя жительница города Лоустофт Шарлотта Робинсон разродилась в ходе дерби между командами Kirkley & Pakefield Football Club. Малыш появился на свет в туалете стадиона.

Женщина рассказала, что пришла поболеть за свою любимую команду, но во время игры вдруг почувствовала странные толчки внизу живота. Она сразу побежала в уборную. Когда Робинсон поняла, что рожает, начала звонить своему супругу и свекрови.

Мать мужа прибежала ей на помощь и приняла у невестки роды. Пока к месту не прибыла Скорая помощь, с мамой и ребенком рядом находись медики одной из команд. После госпитализации сообщалось, что жизням Робинсон и ее младенца ничего не угрожает.

Сама Шарлотта призналась, что даже не подозревала о собственной беременности.

Ранее мы писали о том, что в Иркутске женщина стала мамой во время педикюра в салоне красоты. Матери и новорожденному ничего не угрожает.