В конце почувствовала, что малыш хочет наружу: беременная женщина родила в салоне красоты

Салон красоты превратился в родильный дом для жительницы Иркутска. Женщина пришла, чтобы привести ногти в порядок, а вернулась после процедуры мамой, передает Telegram-канал Baza.

Клиентка салона красоты почувствовала, что малыш просится наружу, в конце сеанса. Сотрудники быстро среагировали и вызвали на место скорую помощь.

Однако иркутянка больше не могла ждать, и роды начались прямо в процедурном кабинете. Мастера сделали все необходимое, чтобы обеспечить их принятие — они нашли удобное место, застелили все одноразовыми простынями и даже помогли малышу появиться на свет. Одна из сотрудниц, которая помогала женщине, сама рожала дважды.

В итоге все закончилось хорошо; ребенок родился. Матери и новорожденному ничего не угрожает.

Ранее в Новосибирске местная жительница отсудила у больницы 1 млн за переломы во время родов. Изначально она требовала в качестве компенсации 2 млн рублей.