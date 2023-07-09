Женщина не сломала палец после ковыряния в носу и избила врача из-за несогласия с диагнозом

35-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на санитарку в Балакове (Саратовская область).

Пациентка пришла в травмпункт с жалобами на перелом пальца, которым ковыряла в носу. Врачи сделали рентген, но проблем не обнаружили. Женщина остро среагировала на это, выразив несогласие с результатом.

Выразить свои эмоции пьяная пациентка решила на санитарке. Женщина схватила ее за волосы и начала быть головой об стену. Врачи нажали на тревожную кнопку, и женщину задержали сотрудники оперативной службы.

Отмечается, что женщину уже разыскивали за нанесение телесных повреждений другому человеку.

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