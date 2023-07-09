10:47, 09 июля 2023
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Подросток скончался во время отдыха на азовском пляже
В Азове 16-летний подросток умер после пляжного спарринга.
Шестнадцатилетний подросток умер после спарринга с друзьями. Это случилось на одном из пляжей в Азове.
Как рассказывают очевидцы, парень участвовал в спарринге и, едва сняв перчатки, почувствовал головокружение и упал на землю.
На место прибыла карета скорой помощи. Врачи осмотрели юношу и констатировали смерть.
Неизвестно, что являлось причиной смерти подростка. На данный момент тело проходит медицинскую экспертизу.
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