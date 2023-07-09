Подросток скончался во время отдыха на азовском пляже

Шестнадцатилетний подросток умер после спарринга с друзьями. Это случилось на одном из пляжей в Азове.

Как рассказывают очевидцы, парень участвовал в спарринге и, едва сняв перчатки, почувствовал головокружение и упал на землю.

На место прибыла карета скорой помощи. Врачи осмотрели юношу и констатировали смерть.

Неизвестно, что являлось причиной смерти подростка. На данный момент тело проходит медицинскую экспертизу.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчину побили доской и сломали ребра прямо на кладбище.