СЛУЧИЛОСЬ
10:47, 09 июля 2023
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Подросток скончался во время отдыха на азовском пляже

В Азове 16-летний подросток умер после пляжного спарринга.

Шестнадцатилетний подросток умер после спарринга с друзьями. Это случилось на одном из пляжей в Азове.

Как рассказывают очевидцы, парень участвовал в спарринге и, едва сняв перчатки, почувствовал головокружение и упал на землю.

На место прибыла карета скорой помощи. Врачи осмотрели юношу и констатировали смерть.

Неизвестно, что являлось причиной смерти подростка. На данный момент тело проходит медицинскую экспертизу.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчину побили доской и сломали ребра прямо на кладбище.

Источник фото:freepik
Источник:donday.ru
Теги:
подростки
смерть
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пляж
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