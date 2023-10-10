Женщина наткнулась на труп 46-летнего екатеринбуржца, пока ехала на работу

Женщина обнаружила труп 46-летнего жителя Екатеринбурга, пока ехала на работу. Его тело лежало в кустах рядом с могилой. Об этом сообщает E1.ru.

«Ехала на работу на автобусе и в кустах у могилы заметила тело в неестественной позе и без обуви», – рассказывает гражданка.

Она связалась с полицией, как только вышла из автобуса. Позже выяснилось, что труп находился в кустах несколько дней.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга передал журналистам Ura.ru, что тело уже направили на судмедэкспертизу. При этом, по словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, признаков криминальной смерти нет.

Погибшим оказался 46-летний мужчина из Екатеринбурга. Специалисты провели внешний осмотр тела и обнаружили признаки, свидетельствующие о переохлаждении.

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