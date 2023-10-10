Мать двоих детей ушла из больницы и перестала отвечать на звонки: девушку ищут четвертый день

В Саратовской области пропала 21-летняя девушка по имени Сабина. Она исчезла сразу после выписки из инфекционной больницы в Елшанке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».

У Сабины есть двое детей. Члены семьи рассказали, что девушка попала в медучреждение с пневмонией. 6 октября она вышла из клиники и перестала отвечать на звонки. Родственники сразу обратились за помощью в полицию.

Молодую маму ищут уже четвертый день. Ее поисками занимаются стражи правопорядка, а также волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт». В последний раз ее видели в синей олимпийке с белыми и красными вставками, она была обута в белые кроссовки. Отмечается, что у девушки длинные темные волосы, ее рост составляет 150 см.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сабины, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру телефона: 8 (937)-255-59-19.

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