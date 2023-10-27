Женщина насмерть замерзла на улице ночью в Челябинске

В Челябинске возле одного из домов нашли мертвую женщину. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело ночью нашли прохожие», - рассказал собеседник.

На место вызвали скорую помощь, но женщина не подавала признаков жизни.

Личность погибшей не установлена – это предстоит выяснить полиции. Точную причину смерти определит экспертиза.

Ранее сообщалось, что пятиклассник насмерть замерз у школы в Пермском крае. Ребенка 11 лет нашли за зданием образовательного учреждения у теплотрассы.

Примечательно, что родители не заявляли в полицию, а утром ребенок как обычно ушел в школу. Последней мальчика видела бабушка.