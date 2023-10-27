Женщина насмерть замерзла на улице ночью в Челябинске
В Челябинске прохожие нашли у дома насмерть замерзшую женщину.
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В Челябинске возле одного из домов нашли мертвую женщину. Предварительная причина смерти – переохлаждение.
Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Тело ночью нашли прохожие», - рассказал собеседник.
На место вызвали скорую помощь, но женщина не подавала признаков жизни.
Личность погибшей не установлена – это предстоит выяснить полиции. Точную причину смерти определит экспертиза.
Ранее сообщалось, что пятиклассник насмерть замерз у школы в Пермском крае. Ребенка 11 лет нашли за зданием образовательного учреждения у теплотрассы.
Примечательно, что родители не заявляли в полицию, а утром ребенок как обычно ушел в школу. Последней мальчика видела бабушка.