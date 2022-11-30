11:18, 30 ноября 2022
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В Пермском крае пятиклассник насмерть замерз у школы
В Пермском крае у школы нашли тело пятиклассника, рядом с ним была бутылка из-под самогона. По предварительным данным, 11-летний мальчик замерз насмерть.
Ребенок ушел в школу, но так и не вернулся. Его нашли мертвым у теплотрассы за зданием учебного учреждения.
На сегодняшний день известно, что родители школьника не заявляли в полицию. Последней мальчика видела бабушка – по ее словам, внук зашел к ней после уроков и взял бутылку с самогоном.
Тару нашли рядом с телом. Но точно неизвестно, пил ли мальчик самогон. Это установит экспертиза.
Ранее в Красноярском крае мужчина перелезал через забор, зацепился и замерз насмерть.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Shot
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: