В Пермском крае пятиклассник насмерть замерз у школы

В Пермском крае у школы нашли тело пятиклассника, рядом с ним была бутылка из-под самогона. По предварительным данным, 11-летний мальчик замерз насмерть.

Ребенок ушел в школу, но так и не вернулся. Его нашли мертвым у теплотрассы за зданием учебного учреждения.

На сегодняшний день известно, что родители школьника не заявляли в полицию. Последней мальчика видела бабушка – по ее словам, внук зашел к ней после уроков и взял бутылку с самогоном.

Тару нашли рядом с телом. Но точно неизвестно, пил ли мальчик самогон. Это установит экспертиза.

Ранее в Красноярском крае мужчина перелезал через забор, зацепился и замерз насмерть.