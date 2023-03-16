Женщина насмерть заколола ножом мужа за сданный в ломбард вибратор под Одессой

В городе Ильичевск женщина убила мужа во время очередной ссоры. Отмечается, что она схватилась за нож после того, как узнала, что благоверный сдал ее вибратор в ломбард, чтобы выручить денег. Об этом стало известно изданию mk.ru.

На заседании городского суда удалось выяснить, что на протяжении долгого времени обвиняемая терпела выходки своего супруга и прощала ему все. Мужчина часто уходил в запои и не мог долго жить без спиртного. В пьяном состоянии он устраивал скандалы на ровном месте и даже поднимал руку на членов семьи. Чтобы покупать алкоголь, он без ведома жены сдавал вещи в ломбард. Последней вещью, обмененной на деньги, стал вибратор.

Узнав, что муж вынес из дома секс-игрушку, женщина устроила скандал. На кухне супруги рьяно выясняли отношения, пока в один момент украинка не схватилась за нож. Она напала на сожителя и несколько раз ударила его орудием.

По заявлению обвиняемой, убивать изначально она не собиралась. Она даже пыталась спасти супруга, как только поняла, что совершила. Однако в состоянии аффекта она выдернула резко нож из раны, и из нее стала стремительно вытекать кровь. В итоге мужчина все-таки скончался.

Несмотря на то, что украинка совершила весьма серьезное преступление, суд вынес ей довольно мягкий приговор, и она не получила 15 лет лишения свободы, которые предусмотрены уголовным кодексом. Ее приговорили к трем годам условного срока. По всей видимости, судья проникся историей матери 10-летнего ребенка, у которой на попечении остались также психически больная мама и племянник с семьей, переехавшие из Николаева.

Ранее БДСМ-раб насмерть забил молотком бойфренда госпожи после ее просьбы.