БДСМ-раб насмерть забил молотком бойфренда госпожи после ее просьбы

В Австралии, городе Мельбурн, произошло жестокое убийство мужчины. В ходе расследования удалось выяснить, что причастными к преступлению оказались БДСМ-госпожа и ее раб. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Хайди Виктория Бос, работающая под именем Сирена Наслаждений, познакомилась в 2021 году на фетиш-сайте со Стюартом Линдси Хероном. Немного пообщавшись, доминатрикс сделала его своим БДСМ-рабом, и они начались иногда встречаться для удовлетворения своих желаний и потребностей.

Летом во время одного из «сеансов» госпожа рассказала Стюарту о своем навязчивом бойфренде, от которого хотела избавиться. Она попросила раба избить и припугнуть мужчину, чтобы он больше ее не доставал. Тогда Хайди посчитала, что ее возлюбленный отделается несколькими травмами и больше ее не побеспокоит. Однако все оказалось намного серьезнее.

Херон встретился с бойфрендом госпожи на одной из парковок и напал на него с молотком. Мужчина нанес по своей жертве несколько десятков ударов орудием. Отмечается, что раб забивал свою жертву около 11-ти минут, пока тот не скончался. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и спасти пострадавшего не удалось.

Стюарт после совершенного преступления попытался скрыться с места убийства, но не успел. Соседи вовремя заметили неладное и вызвали полицейских. Мужчина был задержан.

14 марта Стюарт Линдси Херон был признан виновным в убийстве. А за несколько недель до его суда зачитали приговор его БДСМ-госпоже. Ее лишили свободы за непредумышленное убийство.

Ранее стало известно, что в подмосковном городе Раменское избили заслуженного артиста Карелии Георгия Николаева.