Женщина напала с ножом на родственницу из-за синяка на руке дочери

В Москве уроженка Кыргызстана напала с ножом на родственницу после того, как увидела синяк на руке своей 5-летней дочери. Об этом пишет mk.ru.

Как стало известно, инцидент произошел в квартире жилого дома на Алтуфьевском шоссе, где женщина проживает с супругом и тремя детьми. Вместе с ними жилплощадь делят их родственники, брат мужа со своей женой. Последняя и стала жертвой нападения.

Сообщается, что 39-летняя женщина спала в своей комнате, когда к ней подошла невестка и начала таскать ее за волосы, а потом несколько раз ударила ножом. От криков проснулся супруг пострадавшей, который сумел оттащить родственницу от жертвы.

Женщину госпитализировали с множественными открытыми ранами живота, нижней части спины и таза. Как объяснила нападавшая, полгода назад она обнаружила на руке своей 5-летней дочери синяк и заподозрила, что ее ущипнула невестка. Затаив обиду, она решила отомстить и ждала подходящего случая.

Сейчас в семейном конфликте разбирается полиция. Служба опеки забрала из квартиры детей нападавшей. Пострадавшая уверяет, что не имеет никакого отношения к синяку на руке ребенка.

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