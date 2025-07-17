«Мама, мне больно»: 10-летнюю девочку пытались задушить в летнем лагере

В Тюменской области 10-летняя девочка рассказала, что пострадала в летнем лагере. Она призналась, что во время отдыха на нее напала школьница и начала душить. Об этом рассказала мама несовершеннолетней в паблике «вИшиме.орг» соцсети «ВКонтакте».

По словам родительницы пострадавшей, 4 июля девочка пришла домой с гематомами и кровоподтеками на шее. На вопрос, что произошло, она ответила – ее душила вожатая.

«Она говорит: „Мама, мне больно шею, меня душила в лагере вожатая“. Я в шоке. Дочь рассказала, что на втором этаже в школе девочка зажала ее в углу и начала душить. Она сказала ей, что никого не боится», - рассказала мама школьницы.

Позже женщина выяснила, что напавшей на ее дочь девочке 15 лет, и она не является вожатой. В учебном заведении отметили, что подросток учится в коррекционном классе. Со слов мамы пострадавшей, школьница держит в страхе многих детей.

Семья ребенка, которого пытались душить, обратилась в больницу, а затем в полицию с заявлением.

Ранее в Братске девочка написала об избиениях в семье и бросила записку в окно соседке.