Женщина лишилась 16 пальцев на руках и ногах после таинственного укуса насекомого

В Северо-Западной провинции Южно-Африканской Республики (ЮАР) женщина пострадала от гангрены, которая развилась у нее из-за укуса клеща. Об этом пишет Need To Know.

В декабре 2013 года Катрин Эбботт-Кутзее проснулась с таинственным следом от укуса насекомого на руке. Сначала она подумала, что ее укусил комар, и ни о чем не переживала, но спустя два дня внезапно упала в обморок. В больнице медики выяснили, что женщина стала жертвой энцефалитного клеща. Из-за этого органы Эбботт-Кутзее стали постепенно отказывать, у нее начался некроз тканей.

Через четыре месяца врачи были вынуждены ампутировать женщине 16 пальцев на руках и ногах, после чего ее выписали из больницы. Хоть Эбботт-Кутзее сделала себе протезы, потеря частей тела негативно отразилась на ее психическом здоровье. Из-за этого она была вынуждена разойтись с мужем.

Несмотря на различные испытания Эбботт-Кутзее смогла снова стать счастливой. В 2022 году она встретилась со старым школьным приятелем, которого не видела около 45 лет, и вступила с ним в отношения. По словам женщины, бойфренд научил ее заново смеяться: после ампутации она утратила эту способность. Эбботт-Кутзее рассказала, что в настоящий момент, когда ей уже 60, она наконец смогла принять себя и приспособиться к жизни без пальцев.

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