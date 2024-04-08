Женщина изрезала ножом 66-летнюю пенсионерку в лифте и попыталась выдать себя за жертву

В Московской области врачи борются за жизни двух женщин, которые поступили в больницу с ножевыми ранениями. По данным Life.ru, одна из них изрезала оппонентку, а после, чтобы перевести вину на пострадавшую, причинила вред себе.

Инцидент произошел в лифте одного из многоквартирных домов Сергиева Посада. В кабину зашли две женщины — 66 и 48 лет. Последняя по какой-то причине не захотела ехать с пенсионеркой и начала резать ее ножом.

На четвертом этаже нападавшая вышла. Когда жительница Подмосковья поняла, что натворила, то решила представить все как самооборону. Она нанесла себе вред, чтобы полицейские поверили в версию.

Однако вместо отделения женщина попала в реанимацию из-за потери крови. Там же сейчас находится пострадавшая от ее рук пенсионерка.

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