Женщина изнасилована группой мужчин во дворе церкви

В Великобритании полиция расследует ужасное преступления. Женщина была изнасилована во дворе церкви группой мужчин. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел 28 сентября у церкви Святой Марии в Оксфордшире. Сообщается, что женщина находилась там с 00:00 до 2:30 ночи, когда на нее напала группа неизвестных. При этом во дворе церкви было многолюдно, одна из свидетельниц даже пыталась ей помочь.

После того как о случившемся узнали правоохранители, началась проверка случившегося. Опознать нападающих могут помочь камеры видеонаблюдения, которыми оснащена сама церковь.

Сейчас с пострадавшей работают специалисты.

«В это крайне тяжелое время мы оказываем поддержку пострадавшей, привлекая специально подготовленных сотрудников», — сообщил представитель полиции.

Полиция призывает к сотрудничеству всех возможных свидетелей преступления.

Ранее сообщалось, что в Казахстане женщина обвинила 22-летнего сына в изнасиловании.