Женщина избила невесту бывшего мужа на свадьбе при семилетнем сыне

В Подмосковье невесте понадобилась помощь врачей после того, как ее избила бывшая жена ее новоиспеченного мужа. Драка случилась прямо на свадебном торжестве. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, необычный инцидент произошел в Долгопрудном в субботу, 28 октября. 41-летняя невеста и 45-летний жених связали себя узами брака и шумно отмечали праздник в кафе. Женщина вышла к гостям на улицу, чтобы сделать несколько фотографий на память. Но у входа в заведение ее уже поджила экс-супруга любимого.

Счастливая невеста похвасталась перед ней обручальным кольцом, а ревнивая бывшая начала ее оскорблять. В какой-то момент оскорбления переросли в нападение, она набросилась на соперницу с кулаками. Подруги невесты пытались оттащить женщину, но она избила и их. Гости выбежали на улицу, чтобы остановить драку, праздник пришлось прервать.

Только мужчины смогли разнять женщин. За всем этим к тому же наблюдал семилетний сын мужчины от его экс-жены. Ревнивица забрала ребенка и ушла домой.

Известно, что женщина несколько месяцев после развода оскорбляла новую возлюбленную мужчины, угрожала расправой и обещала сжечь дом. Они живут в частном секторе и являются соседками по улице. Скандал на свадьбе стал последней каплей для невесты, которая в итоге обратилась к правоохранителям. Она написала заявление и пошла снимать побои в медучреждение.

Ранее мы писали о том, что в Москве невесту ограбили прямо во время свадьбы. Один из приглашенных гостей украл из сумки девушки все, что подарили молодоженам, а также часть ее личных денег.