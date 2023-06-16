Укусил за палец: мужу актрисы Бабушкиной предъявят обвинение в нападении на полицейского

В отношении мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева возбудили два уголовных дела за наркотики и нападение на полицейского. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД утром поймали супругов с наркотиками. После этого муж звезды сериала «Беспринципные» набросился на полицейского.

По данным источника, транспортное средство, в котором ехала пара, остановили на Коровьем валу около четырех утра. При обыске в салоне автомобиля нашли пакетик с белым порошком. Во время задержания Гацунаев набросился на полицейского.

Как отмечает Starhit, мужчина пытался съесть наркотики и укусил сотрудника ДПС за палец.

Издание mk.ru приводит комментарий старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлии Ивановой.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 318.1 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее адвокат Жорин заявил, что задержанной Кристине Бабушкиной может грозить до 15 лет тюрьмы.

По словам юриста, если экспертиза покажет, что вещество является наркотическим, то Бабушкиной может грозить «народная» статья, которая подразумевает «приобретение, хранение, перевозку запрещенных веществ, без цели сбыта». В сложившихся обстоятельствах срок лишения свободы будет зависеть от размера пакетика.