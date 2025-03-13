Женщина из Челябинска обвинила шестиклассника и семиклассника в изнасиловании

В Челябинске женщина написала заявление в полицию на учеников шестого и седьмого класса по обвинению в изнасиловании ее дочери. Об этом сообщает URA.RU.

По словам матери 12-летней девочки, подростки надругались над школьницей два месяца назад.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. „б“ ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Личности предполагаемых насильников установлены. Самый старший из них хулиган состоит на учете в ПДН», — приводит издание слова источника в правоохранительных органах.

Как отмечается, мать узнала о произошедшем спустя время и сразу обратилась в полицию. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье трое парней затащили в подвал и изнасиловали 14-летнюю девочку.