Ударили и затащили в подвал: в Подмосковье трое парней изнасиловали 14-летнюю девочку-инвалида

В Московской области трое парней ударили, заставили проглотить неизвестные вещества, затащили в подвал и изнасиловали 14-летнюю девочку-инвалида. Происшествие случилось, когда школьница вышла проводить друзей до остановки маршрутки.

Подробности сообщает mk.ru.

Нападение произошло 9 марта. Девочка сидела дома с подругой и ее молодым человеком, около десяти часов вечера решила проводить гостей до остановки, планировала через полчаса вернуться. Однако даже через час ребенка дома все еще не было, мать забила тревогу и стала искать.

Вскоре девочка позвонила из дома и сообщила, что на нее напали. Мать нашла дочь с шишкой на голове и опухшим лицом. Пострадавшая рассказала, что по дороге домой ее окружили парни в возрасте 17-18 лет. Один ударил чем-то по голове, другой заставил проглотить неизвестные вещества. Подростка затащили в подвал без сознания. Экспертиза подтвердила факт изнасилования.

В настоящее время полиция разыскивает преступников.

Ранее сообщалось, что банда подростков изнасиловала девушку в туалете ночной электрички в Подмосковье.