Женщина и трехлетний ребенок провалились в шахту грузового лифта

Сотрудники экстренных служб прибыли на помощь женщине, которая вместе с ребенком пострадала на юго-западе Москвы. Кабина, в которой находились люди, рухнула в шахту, передает телеканал «360».

Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел в одном из жилых домов. По предварительным данным, женщина вместе с трехлетним ребенком зашла в грузовой лифт, после чего тот рухнул в шахту.

В результате случившегося москвичка и несовершеннолетний получили травмы, но не серьезные. По словам супруга пострадавшей, его жена и ребенок смогли самостоятельно покинуть рухнувшую кабину.

Также глава семьи вызвал на место инцидента сотрудников экстренных служб. Спасатели прибыли для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее в Подмосковье 65-летняя женщина получила тяжелые травмы после падения в шахту лифта. У нее диагностировали перелом позвоночника.