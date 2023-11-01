В Подмосковье пенсионерка провалилась в шахту лифта и сломала позвоночник

В подмосковном Королеве 65-летняя женщина получила тяжелые травмы после падения в шахту лифта с высоты третьего этажа. Несчастный случай произошел на одном из предприятий.

По данным News.ru, женщина не убедилась, что кабина лифта подъехала и сделала шаг, провалившись в шахту.

В результате она была госпитализирована, медики диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника и ног, а также травму головы. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области женщина с маленьким ребенком застряла в неисправном лифте, свесившись вниз головой из открытых дверей. В таком положении пленница провела около получаса. Все это время ребенок находился в кабине в перевернутой коляске.

Также мы писали, что жителя Санкт-Петербурга увезли в больницу после поездки на лифте. Мужчина получил компрессионный перелом позвоночника, спускаясь с верхних этажей дома. Сейчас пострадавший находится в больнице.