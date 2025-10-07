Женщина годами врала жениху про рак, чтобы за его счет сделать пластическую операцию

Жительница Великобритании обманула своего избранника, заставив заплатить за пластическую операцию. Для этого она придумала себе рак терминальной стадии. Об этом пишет Daily Star.

Сообщается, что 35-летняя Лаура Макферсон заявила своему бойфренду Джону Леонарду, что у нее несколько онкологических заболеваний: рак шейки матки, яичников и груди. Женщина даже вовлекла в обман свою маленькую дочь.

Она заставила своего возлюбленного поверить, что она при смерти. В итоге мужчина потратил 25 000 фунтов (около 2,7 млн рублей), на дорогостоящие медицинские процедуры, включая операцию на груди. Она заявила, что ей якобы необходимо было провести мастэктомию. Кроме этого, Леонард подарил ей часы Rolex и заплатил за поездку на роскошный курорт.

Обман длился несколько лет, но в итоге ложь Макферсон была раскрыта. Дело дошло до суда.

«Она никогда не болела раком, и теперь стало ясно, что она врет об этом с тех пор, как училась в старших классах», — рассказал мужчина.

Во время слушаний женщина признала свою вину. Однако ее адвокат призвал проявить к ней сострадание, заявив, что причиной ее поведения стали депрессия и тревожность. Суд приговорит Макферсон к общественным работам. Также она до 5 января 2026 года обязана вернуть 30 714 фунтов (около 3,4 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина пыталась через суд признать мертвым бывшего возлюбленного, но он оказался жив.