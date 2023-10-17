Женщина добилась денежной компенсации после падения в кинотеатре

Жительница Санкт-Петербурга отсудила у кинотеатра почти 170 тысяч рублей за падение в женском туалете. Женщина получила серьезную травму и обратилась с иском. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, все произошло в феврале этого года. Женщина пришла в местный кинотеатр со своей подругой и ее мужем. Перед началом фильма петербурженка захотела в туалет и направилась в дамскую комнату. Но там посетительница поскользнулась и получила закрытый перелом лодыжки.

После случившегося женщина решила обратиться в Кировский районный суд. Она предъявила иск к кинотеатру, потребовав взыскать утраченный заработок 19 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 500 тысяч рублей.

Отмечается, что представители кинотеатра пропустили заседание и не признали требования. Они не предоставили доказательства того, что посетительница получила травму вне кинотеатра или в связи с ненадлежащей уборкой туалета.

В итоге суд постановил взыскать в пользу петербурженки 169 тысяч рублей.

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